Грузовик въехал в группу пешеходов в Пассау – СМИ

Фото: ТАСС/dpa/Julian Stratenschulte

Грузовик въехал в группу пешеходов в немецком городе Пассау. В результате ДТП одна женщина погибла, еще четыре человека получили травмы. Об этом сообщает Bild.

Как рассказал представитель полиции, которого цитирует издание, водитель грузовика наехал на четырех пешеходов, в итоге одна женщина скончалась, пострадали три человека. По информации Bild, травмы получил и водитель грузовика – его вытаскивали из поврежденного авто.

Уточняется, что причины аварии пока не выяснили. Также нет указаний на то, что наезд был намеренным, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что в Пензе водитель минивэна сбил женщину, после чего она попала под колеса маршрутного такси. По данным регионального управления ГИБДД, потерпевшая скончалась на месте от полученных травм. Сотрудники ведомства организовали проверку и устанавливают обстоятельства инцидента.

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