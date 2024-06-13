13 июня, 19:53Происшествия
Попавший в ДТП депутат ГД Езубов прокомментировал аварию в Подмосковье
Фото: телеграм-канал "Приемная АЛЕКСЕЯ ЕЗУБОВА"
Депутат Госдумы Алексей Езубов, ставший участником ДТП в Подмосковье, впервые прокомментировал произошедшую аварию в своем телеграм-канале.
"К моему большому сожалению, из-за резкого ухудшения самочувствия я стал участником дорожно-транспортного происшествия. Я принес свои извинения пострадавшему водителю и желаю ему скорейшего выздоровления", – подчеркнул парламентарий.
По словам Езубова, сейчас он чувствует себя удовлетворительно. Также в своей публикации он поблагодарил очевидцев, которые пришли к ним на помощь в первые минуты после ДТП.
Езубов попал в ДТП днем 12 июня. В результате произошедшего были госпитализированы сам депутат и еще один пострадавший. Осведомленный источник рассказал, что в настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.