Жители премиального ЖК в Хамовниках пожаловались на любителей фотосессий

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В Хамовниках жители ЖК "Садовые кварталы" стали жаловаться на блогеров и фотографов, которые устраивают фотосессии рядом с новостройками, передает телеканал Москва 24.

Этой осенью рядом с новостройками открылся парк, сразу ставший точкой притяжения. В новой локации с живописными местами элитного ЖК появились желающие снять красивый контент. Популярное в соцсетях место некоторые уже называют вторыми Патриаршими трудами.

"Как пруд открыли, весь сентябрь и октябрь они (блогеры. – Прим. ред.) постоянно, круглые сутки (находятся на территории – Прим. ред.). С одной стороны, раздражают, с другой, стороны веселят, с ними даже интереснее жить. Но жильцам не нравится вся эта история", – рассказала одна из местных жительниц.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал управляющий ЖК "Садовые кварталы" Дмитрий Поторока. По его словам, территорию можно будет огородить, когда ее от застройщика передадут всем собственникам и состоится процедура межевания.

При этом межевание может быть выполнено двумя способами – управой района или жителями многоквартирного дома. Придомовой территории, принадлежащей жилому дому, жильцы могут распоряжаться по своему усмотрению, например установить шлагбаум, организовать детскую площадку или автостоянку.

В свою очередь, гид по Москве Дмитрий Дмитриев объяснил такую популярность премиального комплекса красотой и стилем.

"Это место объединяет, идешь, гуляешь, там красивые деревья, красивая архитектура и как будто пахнет деньгами", – добавил эксперт.

Дмитриев также обратил внимание, что в Хамовниках активно запускаются новые площадки, открываются заведения, в перспективе здесь будут проводиться различные мероприятия.

Между тем аренда в новом ЖК достигает 400 тысяч рублей за трехкомнатную квартиру площадью 84 квадратных метра, рассказала эксперт по недвижимости Елена Кокшарова. Если сравнивать со старым вторичным рынком, однокомнатную квартиру в доме 1970–80-х годов можно снять за 90–100 тысяч рублей.

Ранее жители ЖК "Вереск" пожаловались на забор, перекрывший доступ к станции метро. На фоне конфликта с проживающими в ЖК "Хорошёвский" конструкцию уже сносили и вновь восстанавливали. Желающие сохранить забор приделали к нему велосипедные замки. Также его часто смазывают солидолом, чтобы жители ЖК "Вереск" не могли пройти.

