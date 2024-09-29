На хоккеистов "Тафгая" заведены уголовные дела за драку на льду с командой ФСБ

Фото: телеграм-канал "Подъем"

На хоккеистов любительской команды "Тафгай" завели уголовные дела за драку на матче с командой "Фантом" управления ФСБ в Биробиджане, пишет РИА Новости Спорт.

Инцидент произошел весной 2024 года. Сразу после матча пятерых игроков "Тафгая" арестовали на 15 суток, а в июне против них возбудили уголовное дело.

В связи с этим трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова призвала прекратить уголовное дело. Спортсменка осудила поведение игроков-любителей, назвав его недопустимым. Она уточнила, что административный арест, который получили некоторые хоккеисты, является справедливой мерой наказания.

"По всей видимости, это сочли недостаточным, и летом было возбуждено дело статье "Хулиганство", предусматривающей наказание в виде семи лет лишения свободы", – заявила Чепалова, добавив, что несколько дней назад зачинщики были снова арестованы и сейчас находятся в КПЗ, ожидая решение суда.

Также чемпионка принесла извинения от команды "Тафгай" всем игрокам "Фантома" и призвала "проявить великодушие, ведь прощать умеют только сильные, слабые на это не способны".

"В качестве наказания предлагаю зачинщиков обязать публично извиниться, сделать спортивную площадку в любом из дворов Биробиджана и поставить их на ворота без защиты для отработки буллитов командой "Фантом" или командой хоккейного клуба СКА", – сказала Чепалова, обратившись со своим предложением к начальнику управления ФСБ по ЕАО Максиму Лосеву.

В августе в Крыму возбудили уголовное дело по факту травмирования чемпиона России по боксу и его товарища в результате драки в Феодосии. Об инциденте стало известно из соцсетей и СМИ. По их данным, чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин.

Спортсмен вместе с братом и тренером-катменом приехал в Феодосию на мастер-класс для юных боксеров. Когда молодые люди возвращались в отель после утренней пробежки, они вмешались в драку на набережной. В результате спортсмену выбили глаз. Травмы также получил его товарищ.