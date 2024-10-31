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31 октября, 13:15

Происшествия

Новости регионов: минимум четыре человека погибли в результате взрыва газа в Черкесске

Новости регионов: минимум четыре человека погибли в результате взрыва газа в Черкесске

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Спасатели продолжают доставать людей из-под завалов после взрыва газа в пятиэтажке в Черкесске. По данным регионального МЧС, минимум четыре человека погибли, более 10 пострадали. Хлопок произошел в одной из квартир утром 31 октября. В результате ЧП четвертый и пятый этажи обрушились. Жильцы эвакуированы, разбор завалов продолжается.

Тем временем три человека погибли после лобового столкновения двух автомобилей под Иркутском. Водители обеих машин находятся в больнице. На кадрах с видеорегистратора видно, что один из автомобилей на большой скорости выехал на встречную полосу, где произошло столкновение. Погибшие были туристами из Калининграда и Московской области. Они ехали в аэропорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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