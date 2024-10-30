Новости регионов: городской автобус врезался в легковой автомобиль в Петербурге

Городской автобус врезался в легковой автомобиль в центре Санкт-Петербурга, затем их вынесло на тротуар. Водитель автобуса потерял сознание, предварительно, из-за инфаркта. Других пострадавших нет.

В Ульяновской области в земле обнаружили дыру – глубина провала составляет около 30 метров. Для безопасности местных жителей здесь уже установили ограждения.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.



