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30 октября, 21:30

Происшествия

Новости регионов: городской автобус врезался в легковой автомобиль в Петербурге

Новости регионов: городской автобус врезался в легковой автомобиль в Петербурге

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Городской автобус врезался в легковой автомобиль в центре Санкт-Петербурга, затем их вынесло на тротуар. Водитель автобуса потерял сознание, предварительно, из-за инфаркта. Других пострадавших нет.

В Ульяновской области в земле обнаружили дыру – глубина провала составляет около 30 метров. Для безопасности местных жителей здесь уже установили ограждения.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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