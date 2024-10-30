Виновный в смертельном ДТП с сыном губернатора Саратовской области приговорен к 5 годам

Фото: телеграм-канал "ЧП Саратов"

Волжский суд Саратова приговорил к 5 годам в колонии общего режима 19-летнего Амира Рахматулина, виновного в ДТП, в котором погибли два человека, в том числе сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные судебной инстанции.

Авария произошла 22 июля на улице Соколовой в Саратове. Грузовик MAN столкнулся с двумя автомобилями Lada Granta. По версии следствия, сидевший за рулем "Лады" не справился с управлением. В результате двое пассажиров Lada Grantа погибли, а водитель авто был госпитализирован.

На водителя "Лады" завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и задержали. Он был арестован в конце июля.