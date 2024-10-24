Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 23:30

Шоу-бизнес

Сергея Жукова обвинили в незаконном использовании 13 песен в фильме "Руки Вверх!"

Сергея Жукова обвинили в незаконном использовании 13 песен в фильме "Руки Вверх!"

Рэперу Гуфу может грозить арест из-за потасовки в бане

Суд определил, что сын Прилучного и Муцениеце останется жить с матерью

"Безопасный город": суд арестовал второго фигуранта по делу об афере с квартирой Долиной

Адвокат Гуфa не подтвердил, что артист пытался познакомиться с девушкой перед дракой

Появились подробности драки с участием рэпера Гуфа в Подмосковье

Рэпер Гуф задержан в Подмосковье за драку

Певицу Глюкозу задержали в аэропорту Шереметьево за употребление наркотиков

"Безопасный город": певица Глюкоза оштрафована на 5 тыс рублей за употребление наркотиков

Следствие сообщило о новом фигуранте дела о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков судится за права на свои 13 песен, включая "Ну где же вы, девчонки?" и "Крошка моя". Музыкальное издательство "Джем" предъявило права на фонограммы с ранних альбомов.

В частности, компания обвинила Жукова в незаконном использовании песен в фильме "Руки Вверх!", который посвящен творческому пути группы, а также потребовала заблокировать хиты "Руки Вверх!" на музыкальных площадках.

Жуков в 1998 году заключил пятилетний договор с продюсером Андреем Черкасовым. Документ потерял законную силу в 2003 году, однако это не помешало лейблу предъявить права на хиты коллектива. Адвокаты певца заявляют, что артист уже успел зарегистрировать себя как правообладатель фонограмм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесвидеоДарья КрамароваАлександра Бахтина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика