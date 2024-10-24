Сергея Жукова обвинили в незаконном использовании 13 песен в фильме "Руки Вверх!"

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков судится за права на свои 13 песен, включая "Ну где же вы, девчонки?" и "Крошка моя". Музыкальное издательство "Джем" предъявило права на фонограммы с ранних альбомов.

В частности, компания обвинила Жукова в незаконном использовании песен в фильме "Руки Вверх!", который посвящен творческому пути группы, а также потребовала заблокировать хиты "Руки Вверх!" на музыкальных площадках.

Жуков в 1998 году заключил пятилетний договор с продюсером Андреем Черкасовым. Документ потерял законную силу в 2003 году, однако это не помешало лейблу предъявить права на хиты коллектива. Адвокаты певца заявляют, что артист уже успел зарегистрировать себя как правообладатель фонограмм.

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