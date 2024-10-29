Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 11:30

Происшествия

Новости регионов: два большегруза столкнулись на автодороге Москва – Челябинск

Новости регионов: два большегруза столкнулись на автодороге Москва – Челябинск

Новости регионов: на Сахалине взбиравшийся по отвесной скале медведь попал на видео

В Подмосковье сгорел китайский кроссовер Chery Tiggo

В Красногорске устанавливают детали конфликта со стрельбой

Автомобиль перевернулся на севере Москвы

Бытовки загорелись на стройплощадке в Москве

ФСБ показала видео пресечения попытки нарушения границы в Брянской области

Новости регионов: видео аварийной посадки Ан-2 в Ставрополье появилось в Сети

"Безопасный город": полиция пресекла работу подпольного казино на северо-западе Москвы

"Безопасный город": силовики пресекли подпольные оружейные мастерские в 30 регионах страны

Два большегруза столкнулись на автодороге Москва – Челябинск. По данным Госавтоинспекции Челябинской области, водитель машины "Фотон" не справился с управлением на спуске. В результате он врезался в "КамАЗ". Водитель "Фотона" получил травмы, а оба грузовика сильно повреждены.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции пришли на помощь мальчику, который подвергся нападению двух собак породы алабай в Приморском районе, сообщили в МВД. Мальчик сам позвонил в полицию и рассказал о произошедшем. На место происшествия были направлены пять сотрудников, которые нашли ребенка и отогнали животных. Мальчик прятался в канаве, получив многочисленные укусы на лице и теле. После этого полицейские передали его медикам, ребенок был отправлен в больницу.

В Краснодарском крае нашли мужчину, который спасает лошадей с мясокомбинатов, выкупая их и находя им новые дома. Приют мужчина содержит на свои деньги – он устроился на несколько работ и взял кредиты. Сначала он лечит больных животных, а затем передает их новым владельцам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПживотныерегионывидеоМария РыбаковаИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика