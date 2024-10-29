Новости регионов: два большегруза столкнулись на автодороге Москва – Челябинск

Два большегруза столкнулись на автодороге Москва – Челябинск. По данным Госавтоинспекции Челябинской области, водитель машины "Фотон" не справился с управлением на спуске. В результате он врезался в "КамАЗ". Водитель "Фотона" получил травмы, а оба грузовика сильно повреждены.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции пришли на помощь мальчику, который подвергся нападению двух собак породы алабай в Приморском районе, сообщили в МВД. Мальчик сам позвонил в полицию и рассказал о произошедшем. На место происшествия были направлены пять сотрудников, которые нашли ребенка и отогнали животных. Мальчик прятался в канаве, получив многочисленные укусы на лице и теле. После этого полицейские передали его медикам, ребенок был отправлен в больницу.

В Краснодарском крае нашли мужчину, который спасает лошадей с мясокомбинатов, выкупая их и находя им новые дома. Приют мужчина содержит на свои деньги – он устроился на несколько работ и взял кредиты. Сначала он лечит больных животных, а затем передает их новым владельцам.

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