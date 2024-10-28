28 октября, 14:49Происшествия
Москвич застрелил жителя Наро-Фоминска, приняв его за дикое животное
Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"
Москвич застрелил жителя подмосковного Наро-Фоминска, приняв в темное время суток его силуэт за дикое животное. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовно дело об убийстве, сообщила пресс-служба ГСУ СК по региону.
В ходе расследования правоохранители задержали стрелявшего. Он рассказал сотрудникам органов, что действительно застрелил местного жителя из охотничьего ружья ночью 26 октября.
Фигуранту уже предъявили обвинение. Суд принял решение о его заключении под стражу, удовлетворив таким образом ходатайство следствия.
Ранее мужчина выстрелил в голову своего отца во время охоты на лося в Башкирии. От полученного ранения тот скончался на месте. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли оружие, назначили судебные экспертизы, а также допросили подозреваемого и очевидцев.
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