Москвич застрелил жителя Наро-Фоминска, приняв его за дикое животное

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Москвич застрелил жителя подмосковного Наро-Фоминска, приняв в темное время суток его силуэт за дикое животное. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовно дело об убийстве, сообщила пресс-служба ГСУ СК по региону.

В ходе расследования правоохранители задержали стрелявшего. Он рассказал сотрудникам органов, что действительно застрелил местного жителя из охотничьего ружья ночью 26 октября.

Фигуранту уже предъявили обвинение. Суд принял решение о его заключении под стражу, удовлетворив таким образом ходатайство следствия.

Ранее мужчина выстрелил в голову своего отца во время охоты на лося в Башкирии. От полученного ранения тот скончался на месте. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли оружие, назначили судебные экспертизы, а также допросили подозреваемого и очевидцев.