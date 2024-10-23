СК возбудил уголовное дело из-за стрельбы в школе на Ямале

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Следственный комитет (СК) возбудил дело из-за стрельбы в школе города Губкинского, передает пресс-служба ведомства по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным следствия, 22 октября ученик пронес в учебное заведение пневматический пистолет и, показывая его другим учащимся, произвел выстрел. Пуля попала в ногу несовершеннолетнему, в результате чего был поврежден палец.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время правоохранители работают над установлением всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, в ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям или бездействию руководства школы и охранной организации по обеспечению безопасности в учебном заведении.

В начале июля в Москве по обвинению в получении взятки в особо крупном размере был арестован бывший замгубернатора Ямало-Ненецкого округа Андрей Воронов.

Занимая должность вице-губернатора ЯНАО, он получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство организации и связанных с ним компаний при заключении и исполнении госконтрактов в ЯНАО.