Губернатор ЯНАО Артюхов: поджегших вертолет в Ноябрьске втянули в преступление

Фото: телеграм-канал Baza

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил, что поджегших вертолет в Ноябрьске подростков втянули в совершение серьезного преступления за денежное вознаграждение. Об этом он заявил на заседании правительства региона.

Инцидент произошел в ночь на 11 сентября в Ноябрьске. Двое учеников седьмого класса проникли на территорию городского аэропорта и подожгли вертолет. Позже подростков задержали, правоохранители проводят расследование случившегося.

"Очевидно, что ими управляли извне, и теперь их судьбы могут сложиться совсем по-другому. Ребята были на хорошем счету, участвовали в школьной жизни, и тем не менее такое информационное взаимодействие по легкому заработку привело к столь серьезным последствиям", – приводятся слова Артюхова в телеграм-канале пресс-службы администрации ЯНАО.

Глава региона добавил, что оценку событию с юридической точки зрения дадут силовые структуры. Кроме того, Артюхов поручил провести необходимую работу комиссии по делам несовершеннолетних и уделить особое внимание происшествию системе образования.

В конце июля сотрудники ФСБ задержали в ДНР мужчину, который по указу ГУР Минобороны Украины планировал подорвать служебный автомобиль Минобороны РФ.

Еще одна попытка поджога произошла до этого в Тюмени. Там сотрудники полиции задержали мужчину, который попытался поджечь фасад местного храма на улице Республики при помощи бутылки с зажигательной смесью.