Уголовное дело возбуждено после гибели рабочего на месторождении в ЯНАО

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По факту гибели рабочего на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе, где произошел взрыв, было возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление СК России в телеграм-канале.

Следователи завели дело по признакам преступления, которое предусмотрено статьей "Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть граждан".

О взрыве на на Восточно-Уренгойском месторождении стало известно утром 26 июля. По данным АО "Роспан Интернешнл", результате произошедшего пострадали два работника предприятия и шесть сотрудников подрядной организации, один из которых погиб. После этого возгорание было оперативно локализовано. В настоящий момент угроза населению и окружающей среде отсутствует, а на месте начали вести экологический мониторинг.

Ранее взрыв газа произошел в квартире в селе Тополеве под Хабаровском. После этого там начался пожар. В результате случившегося пострадали мужчина, женщина и трое детей.