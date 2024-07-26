Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июля, 08:35

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после гибели рабочего на месторождении в ЯНАО

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

По факту гибели рабочего на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе, где произошел взрыв, было возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление СК России в телеграм-канале.

Следователи завели дело по признакам преступления, которое предусмотрено статьей "Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть граждан".

О взрыве на на Восточно-Уренгойском месторождении стало известно утром 26 июля. По данным АО "Роспан Интернешнл", результате произошедшего пострадали два работника предприятия и шесть сотрудников подрядной организации, один из которых погиб. После этого возгорание было оперативно локализовано. В настоящий момент угроза населению и окружающей среде отсутствует, а на месте начали вести экологический мониторинг.

Ранее взрыв газа произошел в квартире в селе Тополеве под Хабаровском. После этого там начался пожар. В результате случившегося пострадали мужчина, женщина и трое детей.

Новости регионов: газ взорвался в многоквартирном доме в Хабаровском крае

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика