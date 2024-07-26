Взрыв произошел на Восточно-Уренгойском месторождении в ЯНАО

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Взрыв произошел на Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей пресс-службы прокуратуры региона.

В результате произошедшего пострадали восемь человек. При этом четверым из них госпитализация не потребовалась. Еще четверых пострадавших госпитализировали в Новоуренгойскую больницу. Один из них, по оценкам медиков, находится в состоянии средней степени тяжести, двое – в тяжелом, еще один – в крайне тяжелом состоянии.

В свою очередь, в пресс-службе АО "Роспан Интернешнл" (входит в "Роснефть") рассказали, что один из пострадавших при ЧП погиб.

"Пострадали восемь человек: два работника предприятия, шесть – подрядной организации, в том числе один из них погиб. <...> На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего", – поделилась с агентством представительница организации.

По ее словам, возгорание установки на предприятии по добыче газа было оперативно локализовано. В настоящий момент угроза населению и окружающей среде отсутствует, а на месте начали вести экологический мониторинг.

Ранее взрыв газа произошел в квартире в селе Тополеве под Хабаровском. После этого там начался пожар. В результате случившегося пострадали мужчина, женщина и трое детей.