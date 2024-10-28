ФСБ показала видео с места уничтожения диверсантов в Брянской области

Видео: телеграм-канал РИА Новости

Появилось видео пресечения попытки нарушения границы России в Брянской области. Соответствующий ролик ФСБ опубликован в телеграм-канале РИА Новости

На кадрах видны последствия вылазки – лежащее оружие, боеприпасы и снаряжение, включая канадский флаг и молитвенник на польском языке. Также показаны тела ликвидированных боевиков.

Диверсанты пытались прорваться в Брянскую область 27 октября. В результате четверых из нападавших ликвидировали, а по остаткам сил был нанесен удар ракетами и артиллерией.

У диверсантов были найдены иностранные средства связи, экипировка, оружие и другие предметы, указывающие на их принадлежность к другим странам.

Кроме того, на теле одного из боевиков заметили татуировку 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.

