28 октября, 20:10Происшествия
ФСБ показала видео с места уничтожения диверсантов в Брянской области
На кадрах видны последствия вылазки – лежащее оружие, боеприпасы и снаряжение, включая канадский флаг и молитвенник на польском языке. Также показаны тела ликвидированных боевиков.
Диверсанты пытались прорваться в Брянскую область 27 октября. В результате четверых из нападавших ликвидировали, а по остаткам сил был нанесен удар ракетами и артиллерией.
У диверсантов были найдены иностранные средства связи, экипировка, оружие и другие предметы, указывающие на их принадлежность к другим странам.
Кроме того, на теле одного из боевиков заметили татуировку 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.