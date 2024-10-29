Выживший в Охотском море путешественник выписан из больницы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Путешественника Михаила Пичугина, выжившего во время 67-дневного дрейфа на лодке в Охотском море, выписали из больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Магаданской области.

Из Магаданской областной больницы мужчина выезжает прямо в аэропорт, откуда направится домой в Улан-Удэ. Врачи отмечают, что опасений по состоянию его здоровья нет.

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова рассказала, что дома Пичугину предложат пройти необходимую реабилитацию.

9 августа братья Пичугины вместе с 15-летним сыном одного из них отправились в путешествие на катамаране "Байкат". Они стартовали от мыса Перовского в Хабаровском крае и планировали добраться до города Оха в Сахалинской области, пройдя через Сахалинский залив.

Вскоре связь с судном была потеряна. 14 октября лодку обнаружили в Охотском море недалеко от села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае. Погибли родной брат Пичугина Сергей и его племянник Илья.

Выживший участник путешествия предположил, что у катамарана мог сломаться двигатель, из-за чего он потерял управление. По словам Пичугина, его родственники скончались от истощения. Сам он потерял около 50 килограммов веса.