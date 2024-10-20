Похороны погибших в Охотском море Пичугиных пройдут в разных городах

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Похороны Сергея Пичугина и его 15-летнего сына Ильи, которые вместе с братом и дядей Михаилом отправились в путешествие на лодке по Охотскому морю и погибли от истощения, пройдут в разных городах. Об этом со ссылкой на бывшую жену единственного выжившего Михаила Пичугина сообщает сайт "Комсомольской правды".

Так, похороны Сергея пройдут в родном Улан-Удэ, а с его 16-летним племянником Ильей простятся в Красноярске, где подросток жил с матерью и младшей сестрой после развода родителей.

В начале августа братья Пичугины вместе с 15-летним сыном одного из них отправились в путешествие на катамаране "Байкат". Они стартовали от мыса Перовского в Хабаровском крае и планировали добраться до города Оха в Сахалинской области, пройдя через Сахалинский залив.

Вскоре связь с судном была потеряна. В середине октября лодку обнаружили в Охотском море недалеко от села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае. Погибли родной брат Пичугина и его племянник.

Выживший участник путешествия предположил, что у катамарана мог сломаться двигатель, из-за чего он потерял управление. По словам Пичугина, его родственники скончались от истощения. Сам он потерял около 50 килограммов веса.