Новости регионов: в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием такси и скорой помощи

В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием такси и скорой помощи: машины не смогли разъехаться на перекрестке. В результате столкновения травмы получили три человека: оба водителя такси и один из пассажиров. В скорой помощи в момент аварии находился ребенок, который не пострадал. Его доставили в больницу для обследования.

На Ставрополье после лобового столкновения загорелись два грузовика. Один из них перевозил горюче-смазочные материалы. Из-за аварии было временно перекрыто движение по трассе. Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают экстренные службы. Сообщается, что один из водителей погиб.

Фотоловушка в национальном парке "Салаир" запечатлела бурого медведя, принимающего грязевые ванны под дождем. По словам специалистов, такие процедуры имеют лечебный эффект, помогая хищнику избавляться от паразитов.

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