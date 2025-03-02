Машина загорелась после столкновения трех автомобилей на МКАД

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Три автомобиля столкнулось на МКАД в районе съезда № 69. В результате одна из машин загорелась, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В настоящий момент на месте аварии работают оперативные службы столицы, уточнили в ведомстве. Они устанавливают обстоятельства случившегося и данные о пострадавших.

В результате ДТП движение оказалось затруднено на протяжении 3 километров.

Ранее один человек погиб при столкновении четырех машин на Севастопольском проспекте в Москве. Авария случилась в районе дома № 24а. Из-за произошедшего движение по Севастопольскому проспекту в сторону области было временно затруднено.