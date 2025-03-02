Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 15:09

Происшествия

Машина загорелась после столкновения трех автомобилей на МКАД

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Три автомобиля столкнулось на МКАД в районе съезда № 69. В результате одна из машин загорелась, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В настоящий момент на месте аварии работают оперативные службы столицы, уточнили в ведомстве. Они устанавливают обстоятельства случившегося и данные о пострадавших.

В результате ДТП движение оказалось затруднено на протяжении 3 километров.

Ранее один человек погиб при столкновении четырех машин на Севастопольском проспекте в Москве. Авария случилась в районе дома № 24а. Из-за произошедшего движение по Севастопольскому проспекту в сторону области было временно затруднено.

На юго-западе Москвы столкнулись 4 автомобиля

Читайте также


происшествияДТП
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика