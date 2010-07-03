ЦИК Украины подвел официальные итоги первого тура выборов президента

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Центральная избирательная комиссия Украины подвела официальные итоги первого тура голосования на выборах президента страны.

По результатам обработки электронных и бумажных протоколов кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил поддержку 30,24% избирателей, действующий глава государства Петр Порошенко – 15,95%. Явка составила 62,8%.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы числа голосов, так что второй тур запланирован на 21 апреля.

19 апреля в Киеве пройдут дебаты. Перед ними кандидаты в президенты сдали анализы на наркотики и алкоголь. Зеленский опубликовал результаты тестов на содержание в крови наркотиков и алкоголя. У него не обнаружили запрещенных веществ. Анализы сдал и Порошенко.