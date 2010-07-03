Супруга Зеленского купила недвижимость в Крыму за полцены – Reuters

Супруга избранного президента Украины Владимира Зеленского Елена приобрела недвижимость в Крыму менее чем за половину стоимости. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные данные о доходах и реестр недвижимости.
Квартира находится около Ласточкиного гнезда. Зеленская купила ее примерно за 163 тысячи долларов в 2013 году.
Она заплатила сумму, равную примерно 1,2 тысячи долларам за квадратный метр. Сейчас квартира выставлена на продажу за 790 тысяч долларов – это почти в пять раз больше, чем выплаченная Зеленской сумма. Приобретена недвижимость у бизнесмена Александра Буряка.
Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что Буряк продал жилплощадь так дешево из-за финансовых трудностей в принадлежавшем ему Брокбизнесбанке. Известно, что Буряк участвовал в избирательной кампании Зеленского в качестве наблюдателя за ходом голосования в Кривом Роге.
РИА Новости со ссылкой на пресс-службу штаба избранного президента Украины передает, что Зеленская купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством и по рыночной цене. Квартира официально задекларирована Зеленским.
"Семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину", – отмечается в сообщении.
21 апреля на Украине завершился второй тур выборов президента. Лидером стал кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 73,22% голосов.
Порошенко признал поражение и поздравил с официальными итогами выборов. Эти результаты Владимир Путин назвал "полным, абсолютным провалом" политики нынешнего президента.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.