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16:46

Супруга Зеленского купила недвижимость в Крыму за полцены – Reuters

за рубежом политика

16:46

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Фото: ТАСС/Анна Марченко

Супруга избранного президента Украины Владимира Зеленского Елена приобрела недвижимость в Крыму менее чем за половину стоимости. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные данные о доходах и реестр недвижимости.

Квартира находится около Ласточкиного гнезда. Зеленская купила ее примерно за 163 тысячи долларов в 2013 году.

Она заплатила сумму, равную примерно 1,2 тысячи долларам за квадратный метр. Сейчас квартира выставлена на продажу за 790 тысяч долларов – это почти в пять раз больше, чем выплаченная Зеленской сумма. Приобретена недвижимость у бизнесмена Александра Буряка.

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что Буряк продал жилплощадь так дешево из-за финансовых трудностей в принадлежавшем ему Брокбизнесбанке. Известно, что Буряк участвовал в избирательной кампании Зеленского в качестве наблюдателя за ходом голосования в Кривом Роге.

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу штаба избранного президента Украины передает, что Зеленская купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством и по рыночной цене. Квартира официально задекларирована Зеленским.

"Семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину", – отмечается в сообщении.

21 апреля на Украине завершился второй тур выборов президента. Лидером стал кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 73,22% голосов.

Порошенко признал поражение и поздравил с официальными итогами выборов. Эти результаты Владимир Путин назвал "полным, абсолютным провалом" политики нынешнего президента.

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