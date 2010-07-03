Порошенко поздравил Зеленского с официальными итогами выборов

Действующий президент Украины Петр Порошенко сообщил, что позвонил новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому и поздравил с официальными итогами выборов.
Порошенко отметил, что они с Зеленским договорились о встрече в ближайшее время.
"Сейчас мы должны продемонстрировать всем нашим партнерам единую украинскую позицию в то время, когда раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины", – говорится в видеообращении Порошенко в Facebook.
Во вторник, 30 апреля, ЦИК Украины огласил официальные итоги президентских выборов в стране. Лидером стал кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 73,22% голосов.
21 апреля на Украине завершился второй тур выборов президента. Порошенко признал поражение. Эти итоги Владимир Путин назвал "полным, абсолютным провалом" политики нынешнего президента.
Российские власти не поздравили Зеленского с избранием на пост. Дмитрий Песков указал, что говорить о поздравлениях преждевременно, так как "нужно судить по конкретным делам, по конкретным шагам".
С победой его поздравил бывший украинский лидер Виктор Янукович. Как подчеркнул политик, украинцы доверили Зеленскому пост в очень тяжелый момент истории. Тем не менее в штабе Зеленского не приняли эти поздравления, подчеркнув, что такая поддержка им не нужна.
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