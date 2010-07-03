Политолог оценил заявление команды Зеленского о "неожиданных ударах"

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Политолог, экономист Александр Дудчак высказался насчет слов советника победившего на украинских выборах Владимира Зеленского Ивана Апаршина о готовности Киева "нанести удар там", где его не ждут.

Советник по вопросам безопасности и обороны уточнил, что до вступления Украины в НАТО он собирается повышать уровень боеспособности страны и вкладывать средства в силы специальных операций.

По утверждению Дудчака, это заявление звучит странно. "Такое ощущение, что там какое-то неопределенное количество людей и каждый делает какие-то заявления в соответствии со своим личным мнением и видением будущего. Как будет на самом деле, из этих заявлений вывод сделать сложно... Пока все это напоминает нестройный хор, "политическую какофонию", – цитирует эксперта RT.

Он полагает, что все, сказанное после второго тура, едва ли отвечает интересам проголосовавших за Зеленского избирателей. Политолог также считает, что на Украине не планируют думать о мире, а пытаются продолжать боевые действия. В то же время вести войну Украина вряд ли сможет, сказал Дудчак.

"Из того, что мы сейчас можем услышать, можно сделать вывод, что каких-либо реальных изменений в политике не будет, а вся борьба с коррупцией... будет направлена на то, чтобы заменить одних коррупционеров на других", – заключил политолог.

Апаршин ранее отмечал, что Киев стремится в НАТО, поскольку там "демократия, свободы и коллективная защита". Но пока этого не произошло, Украина сможет ответить на вызовы, подчеркивал он.

"Если, не дай бог, в вашей глупой голове созреет какой-то план, я найду возможность вам ответить, и я это сделаю нестандартными путями", – объявил советник. Он признал проблемы в оборонной сфере страны, заявив о необходимости скачка.

Апаршин также рекомендовал Зеленскому не встречаться один на один с Владимиром Путиным. По его мнению, переговоры с властями РФ без посредников для Киева "бесперспективны".

21 апреля на Украине завершился второй тур выборов президента. Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, оставив далеко позади действующего главу государства Петра Порошенко с 24,45%. Тот признал поражение.