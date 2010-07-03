Военный советник Зеленского пригрозил врагам неожиданным ударом

Киев готов нанести удар "там, где его не ожидают". Такими словами советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин пригрозил противникам страны, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Он подчеркнул, что Киев стремится в НАТО, поскольку там "демократия, свободы и коллективная защита". Впрочем, пока этого не произошло, Украина, по его словам, сможет ответить на вызовы.
"Если, не дай бог, в вашей глупой голове созреет какой-то план, я найду возможность вам ответить, и я это сделаю нестандартными путями. <...> Я вам нанесу удар там, где вы его не ожидаете", – заявил Апаршин, обращаясь к врагам Украины.
Советник Зеленского добавил, что у Украины нет иного пути, помимо вступления в НАТО.
Прежде Апаршин показал журналистам документ о "военной доктрине". Из текста следует, что противостоять противнику будет профессиональная и мотивированная армия, совместимая с силами Североатлантического альянса.
При этом политик признал проблемы в оборонной сфере страны, отметив необходимость скачка.
Ранее Апаршин посоветовал Зеленскому не встречаться один на один с Владимиром Путиным. По его словам, переговоры с властями РФ без посредников для Киева "бесперспективны".
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