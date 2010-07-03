Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным лично

Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным. Такое заявление сделал советник лидера второго тура выборов Иван Апаршин в эфире телеканала ZIK.
"Я бы не советовал президенту Украины встречаться сегодня в таком формате. Я не верю, что Путин что-то нам будет потом гарантировать", – сказал он.
Он отметил, что переговоры с властями РФ без посредников для Киева "бесперспективны". По мнению Апаршина, сегодня Зеленский пока не сможет самостоятельно отстаивать свою позицию, поэтому Украине нужна помощь США, Великобритании и западных стран из "нормандской четверки". В то же время Апаршин выступил против встречи Зеленского с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов. Действующий глава государства Петр Порошенко набрал только 24,45% и признал поражение. Зеленский станет шестым президентом Украины с момента обретения независимости в 1991 году. Сообщалось, что до объявления ЦИК официальных итогов выборов контактов администраций президентов РФ и Украины не планируется.
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