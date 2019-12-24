Названа стоимость билетов на поезда в Крым

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Стоимость билета на поезд из Москвы в Симферополь составит 2966 рублей. Из Санкт-Петербурга в Севастополь можно будет доехать за 3500 рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". Продажи стартуют 8 ноября.

"При определении стоимости применяется динамическое ценообразование, стоимость билетов может варьироваться в зависимости от спроса, сезонности и других факторов. Стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе начинается от 2966 рублей, проезд в СВ стоит от 9952 рублей. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте – от 3500 рублей, в купе – от 3906 рублей", – сообщили агентству в компании.

Первый поезд из Москвы в Симферополь отправится 24 декабря 2019 года.

Пять одноэтажных поездов выведут на маршрут от Санкт-Петербурга до Севастополя. Первый состав "Таврия" (№7/8) отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00. Поезд проедет 2741 километр за 43,5 часа.

Еще четыре двухэтажных состава будут курсировать из Москвы в Симферополь и обратно (№27/28). Первый поезд поедет 24 декабря. "Таврия" из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23:45. Путь займет 33 часа, расстояние составит 2009 километров.

