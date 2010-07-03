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Общество

12:05

Сервис по продаже ж/д билетов в Крым дал сбой

общество

Фото: соцсети

Сайт железнодорожного перевозчика "Гранд сервис экспресс" дал сбой после запуска продажи билетов в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Из-за большого количества желающих купить железнодорожные билеты в Крым время оформления документов увеличилось. Сейчас специалисты "Гранд сервис экспресс" решают возникшую проблему.

Компания извинилась перед пассажирами за неудобства.

Продажи железнодорожных билетов в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга стартовали в пятницу, 8 ноября. Стоимость билета на поезд из Москвы в Симферополь составит 2966 рублей, из Петербурга в Севастополь можно будет доехать за 3500 рублей.

Первый поезд из Северной столицы "Таврия" (№ 7/8) отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа. На следующий день состав поедет из Москвы в Симферополь, он преодолеет 2009 километров за 33 часа.

Крымский мост, по которому поедут поезда, является самым длинным в России. Его протяженность составляет 19 километров. В 2018 году было открыто автомобильное движение по мосту, а июле этого года сообщалось об окончании укладки рельсов.

12 августа на автомобильной части Крымского моста был установлен рекорд трафика: за сутки по нему проехали 35989 машин.

Названа стоимость билетов на поезда в Крым

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