В продаже появились билеты на поезда в Крым

Фото: ТАСС/Ulf Mauder/dpa/picture-alliance

В пятницу, 8 ноября, в продажу поступили билеты на пассажирские поезда в Крым. Продажу осуществляет транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс".

Как отмечается, первые поезда поедут в третьей декаде декабря. Так, с 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь будет курсировать поезд №7/8, с 24 декабря – состав №27/28 из Москвы в Симферополь. Поезда поедут на полуостров по мосту через Керченский пролив.

Стоимость билета на поезд из Москвы в Симферополь составит 2966 рублей. Из Санкт-Петербурга в Севастополь можно будет доехать за 3500 рублей.

Пять одноэтажных поездов выведут на маршрут от Санкт-Петербурга до Севастополя. Первый состав "Таврия" (№7/8) отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00. Поезд проедет 2741 километр за 43,5 часа.

Еще четыре двухэтажных состава будут курсировать из Москвы в Симферополь и обратно (№27/28). Первый поезд поедет 24 декабря. "Таврия" из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23:45. Путь займет 33 часа, расстояние составит 2009 километров.

Мост в Крым из Краснодарского края самый длинный в России. Его протяженность составляет 19 километров. 15 мая 2018 года Владимир Путин открыл автомобильное движение, проехав по мосту за рулем КамАЗа. Поезда начнут курсировать в конце 2019 года. В июле стало известно о завершении процесса укладки рельсов.

12 августа на автомобильной части Крымского моста был установлен очередной рекорд трафика: за сутки по нему проехали 35989 машин.

Прежний рекорд продержался всего один день – 11 августа на Крымском мосту зафиксировали трафик в 35307 автомобилей. Вместе с тем в 2018 году наиболее высокая интенсивность движения в обе стороны также была отмечена 12 августа, тогда речь шла о 33359 транспортных средствах за сутки.

