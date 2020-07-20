Запущено движение по одному из участков "Тавриды" в Крыму

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По участку трассы "Таврида" в Крыму, протяженность которого 27,5 километра, запустили движение от Белогорска до Симферополя. Мера позволит уменьшить пробки на подъезде к столице региона. Об этом сообщает RT.

"Открылось рабочее движение по четырем полосам "Тавриды" от Белогорска до Симферополя", – сказано в пресс-службе подрядчика строительства АО "ВАД".

Ранее управление федеральных автодорог "Тамань" объявило аукцион на проектирование и строительство дороги от Краснодара к Крымскому мосту. Начальная цена проекта – более 59,1 миллиарда рублей.