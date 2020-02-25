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Общество

12:06

Власти назвали стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым

транспорт строительство дороги общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Управление федеральных автодорог "Тамань" объявило аукцион на проектирование и строительство дороги от Краснодара к Крымскому мосту. Размещен он на портале Единой информационной системы в сфере закупок.

Начальная цена проекта – более 59,1 миллиарда рублей. Пока речь идет о первом этапе строительства новой дороги А289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А290 Новороссийск – Керчь.

В рамках проекта планируется возвести участок четырехполосной автодороги длиной 68,36 километра. Открыть его хотят уже в 2024 году. Расчетная скорость движения на участке составит 120 километров в час.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 марта 2020 года.

Автомобильная часть Крымского моста была открыта в мае 2018 года. На данный момент мост в Крым является самым протяженным в России – его длина составляет 19 километров. Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.

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