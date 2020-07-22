Скоростной лимит на ряде трасс может быть увеличен до 150 км/ч – Хуснуллин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На участках платных трасс могут увеличить скоростной лимит с 130 км/ч до 150 км/ч. Решение по данной инициативе будет принято в течение месяца. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы провели уже несколько консультаций с ГИБДД, мы посмотрели это в части проекта "Безопасные и качественные дороги". Мы рассматриваем точно этот вариант на трассе М11 до Санкт-Петербурга и рассматриваем этот вариант на М4 – трасса Дон", – приводит РИА Новости слова Хуснуллина.

Ранее было запущено движение по одному из участков "Тавриды" в Крыму. Протяженность участка составила 27,5 километра.