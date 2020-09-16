Российская экономика смогла пройти по тонкой грани – Мишустин

Фото: ТАСС/POO/Александр Астафьев
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что экономика России во время в пандемии, низких цен на нефть и санкций прошла по острию. По его словам, комплекс мер по борьбе с COVID-19 оправдал себя, передает РИА Новости.
"В итоге нам удалось пройти по острию, по очень тонкой грани, когда надо было балансировать, решая одновременно важнейшие задачи безусловного выполнения всех социальных обязательств государства и выведения экономики на темпы роста и развития страны", – поделился Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
Как уточнил российский премьер, в 2020 году к санкциям и низким нефтяным ценам добавились эпидемиологические риски.
До этого меры поддержки бизнеса в Российской Федерации предложили продлить до конца следующего года. Соответствующий документ направили Мишустину.
Помимо того, ранее Сергей Собянин подписал документ о расширении круга получателей бюджетных субсидий среди предприятий малого и среднего бизнеса. Данное решение приняли по результатам консультаций с предпринимательским сообществом.
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