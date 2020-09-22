Вакцину Центра имени Чумакова допустили до клинических испытаний

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Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины против COVID-19, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

Как заявили в пресс-службе ведомства, исследования начнутся в ближайшее время в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Планируется, что в них примут участие более трех тысяч добровольцев.

Это будет соответствовать требованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и позволит обеспечить исследования достоверным объемом научных данных, цитирует сообщение Агентство "Москва".

Участники исследований после вакцинации будут находиться в изоляции в условиях стационара в течение 16 дней, где их состояние будут контролировать врачи. Завершить испытания планируется в ноябре 2020 года.

8 сентября Минздрав РФ выпустил в гражданский оборот вакцину против COVID-19 "Спутник V". Первая партия была направлена в регионы 12 сентября.

Вакцина разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и прошла необходимые испытания в лабораториях Росздравнадзора. Она была зарегистрирована 11 августа. Отечественная разработка стала первой в мире.