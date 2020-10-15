Пассажиропоток в столичном транспорте снизился на 39% за неделю

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Сергей Собянин заявил, что пассажиропоток в общественном транспорте за минувшую неделю снизился примерно на 39%. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Видим минимальное передвижение по городу. В метро, наземном общественном транспорте на 39% снижение людей. Мы делаем все, что можем, для того, чтобы сгладить пики заболеваемости", – заявил мэр.

Ранее стало известно, что в городской транспорт не будут пускать пассажиров без масок и перчаток. Это касается даже тех случаев, когда проезд уже фактически оплачен. Данная мера подкрепляется предписанием главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой.

Снижение пассажиропотоков частично объясняется тем, что с 5 октября столичные предприятия обязали перевести на удаленную работу 30% своих сотрудников. Согласно указу Сергея Собянина, на удаленку в обязательном порядке должны уйти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.

