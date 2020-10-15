Пассажиропоток в столичном транспорте снизился на 39% за неделю

15 октября, 21:58
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин заявил, что пассажиропоток в общественном транспорте за минувшую неделю снизился примерно на 39%. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
"Видим минимальное передвижение по городу. В метро, наземном общественном транспорте на 39% снижение людей. Мы делаем все, что можем, для того, чтобы сгладить пики заболеваемости", – заявил мэр.
Ранее стало известно, что в городской транспорт не будут пускать пассажиров без масок и перчаток. Это касается даже тех случаев, когда проезд уже фактически оплачен. Данная мера подкрепляется предписанием главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой.
Снижение пассажиропотоков частично объясняется тем, что с 5 октября столичные предприятия обязали перевести на удаленную работу 30% своих сотрудников. Согласно указу Сергея Собянина, на удаленку в обязательном порядке должны уйти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.
Москвичам разъяснили правила перевода сотрудников на удаленку
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: