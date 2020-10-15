Около 1 млн человек в Москве перешли на дистанционную работу

21:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин заявил, что на дистанционный режим работы перешли около 1 миллиона жителей столицы. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
"Сегодня около миллиона человек перешли на дистанционку", – подчеркнул мэр.
По словам Собянина, горожане стали более ответственно относиться к требованию о ношении средств индивидуальной защиты. Мэр заявил, что ситуация изменилась в лучшую сторону относительно показателей месячной давности.
Также Собянин рассказал о поведении лиц старше 65 лет и тех, у кого диагностированы хронические заболевания. Эти категории граждан стали чаще оставаться дома и реже передвигаются по городу.
Мэр объяснил, что действующие в столице локальные ограничения направлены на сглаживание пиков заболеваемости. В дальнейшем это позволит снизить нагрузку на здравоохранение и не прибегать к более радикальным мерам, в том числе остановке экономики.
С 5 октября столичные предприятия обязали перевести на удаленную работу 30% своих сотрудников. Согласно указу Сергея Собянина, на удаленку в обязательном порядке должны уйти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.
Была проведена работа по снижению распространения коронавируса среди детей. Сначала в школах Москвы провели одновременные двухнедельные каникулы, а после них сохранили частичное дистанционное обучение для учеников 6–11-х классов. Ученики с 1-го по 5-й класс продолжат посещать образовательные учреждения, в которых соблюдаются все необходимые меры безопасности.
Также с 19 октября в Москве вводится обязательное требование для посетителей ночных клубов, дискотек и баров. Собянин объявил о запуске системы "чек-ин" для заведений, которые работают с 00:00 до 06:00. Глава города сообщил, что при входе в заведение москвичам необходимо будет сканировать QR-код или отправлять СМС на номер 7377.
В барах и ночных клубах Москвы введут систему "чек-ин" из-за коронавируса
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