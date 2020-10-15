ВОЗ отмечает своевременные меры российских властей против COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Эксперты Всемирной организации здравоохранения отметили быстрые и своевременные меры правительства России против коронавируса. Об этом заявила главный специалист ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации Катрин Смолвуд, сообщает ТАСС.

"Мы видели большие различия в разных ее частях. Да, с начала октября было значительное увеличение числа случаев, особенно в районе больших городов, мы к этому относимся серьезно, – регионы Москвы и Санкт-Петербурга", – сказала Смолвуд. Она обратила внимание, что были своевременно приняты меры для борьбы с коронавирусной инфекцией.

"Мы видели выделение большего числа мест в больницах для пациентов с СОVID-19, подготовку системы здравоохранения, другие меры", – подчеркивает Смолвуд. Кроме того, главный специалист организации по реагированию на ЧС привела в пример просьбу перейти на удаленную работу и школьные каникулы.

"Мы видели влияние на систему здравоохранения, реакцию местных властей, и мы ожидаем увидеть влияние этих мер на кривую эпидемии", – заключает эксперт.

Ранее работодателей в Москве обязали с 5 по 28 октября перевести на дистанционную работу 30% своих сотрудников. Согласно указу Сергея Собянина, на удаленку в обязательном порядке должны уйти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.

Согласно данным ВОЗ на 15 октября, в мире выявлено уже более 38 миллионов случаев заражения, свыше 1,083 миллиона человек скончались.