Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

19:21

ВОЗ отмечает своевременные меры российских властей против COVID-19

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Эксперты Всемирной организации здравоохранения отметили быстрые и своевременные меры правительства России против коронавируса. Об этом заявила главный специалист ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации Катрин Смолвуд, сообщает ТАСС.

"Мы видели большие различия в разных ее частях. Да, с начала октября было значительное увеличение числа случаев, особенно в районе больших городов, мы к этому относимся серьезно, – регионы Москвы и Санкт-Петербурга", – сказала Смолвуд. Она обратила внимание, что были своевременно приняты меры для борьбы с коронавирусной инфекцией.

"Мы видели выделение большего числа мест в больницах для пациентов с СОVID-19, подготовку системы здравоохранения, другие меры", – подчеркивает Смолвуд. Кроме того, главный специалист организации по реагированию на ЧС привела в пример просьбу перейти на удаленную работу и школьные каникулы.

"Мы видели влияние на систему здравоохранения, реакцию местных властей, и мы ожидаем увидеть влияние этих мер на кривую эпидемии", – заключает эксперт.

Ранее работодателей в Москве обязали с 5 по 28 октября перевести на дистанционную работу 30% своих сотрудников. Согласно указу Сергея Собянина, на удаленку в обязательном порядке должны уйти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.

Согласно данным ВОЗ на 15 октября, в мире выявлено уже более 38 миллионов случаев заражения, свыше 1,083 миллиона человек скончались.

Пульмонолог рассказал о последствиях COVID-19

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать