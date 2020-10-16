Количество людей в масках в транспорте Москвы достигло почти 100%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В городском транспорте Москвы увеличилось количество пассажиров в масках. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В пятницу, 16 октября, было зафиксировано 96 процентов людей, использующих средства индивидуальной защиты.

"На некоторых станциях метро – 99 процентов. Но также хотим напомнить о необходимости использовать не только маски, но и перчатки. Вы же знаете, это очень важно. Через поверхности вирус передается не менее активно", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что пассажиров не пустят в транспорт в Москве без маски и перчаток, даже если они оплатили проезд, а контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте усилят – проверки станут чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы. Такие меры требуются для предотвращения распространения COVID-19. Новые правила начали действовать с 16 октября.

Также стало известно, что почти 100 тысяч человек оштрафовали в транспорте Москвы за отсутствие средств индивидуальной защиты за пять месяцев действия перчаточно-масочного режима.

С 12 мая специалисты оформили постановлений на общую сумму более 479 миллионов рублей. Также глава учреждения рассказал, что отсутствие средств защиты у пассажира влечет за собой штраф 5 тысяч рублей. Фиксируют нарушения во время рейдов, которых ежедневно проводят более 100. Проверки проводятся регулярно более чем на 100 станциях метро и в наземном транспорте.

За последние сутки в России выявили 15 150 новых случаев коронавирусной инфекции. Клинические проявления отсутствовали у 4 031 человека.

По данным ВОЗ на 16 октября, в мире выявлено уже более 38,3 миллиона случаев заражения, свыше 1,089 миллиона человек скончались.

В России выявлено 1 369 313 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 23 723 летальных исхода, выздоровели 1 056 582 человека.

