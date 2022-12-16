"Мой район. Навигатор": большое граффити о футболе открыли на автовокзале "Саларьево"

Легендарные моменты самых запоминающихся матчей российской футбольной сборной теперь можно увидеть на большом граффити. Его открыли на территории автовокзала "Саларьево".

На граффити запечатлены два очень важных матча: гол в ворота команды Нидерландов в 1/4 финала Евро-2008, который забил Андрей Аршавин, и серия пенальти с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года. Это первенство проходило в Москве, Игорь Акинфеев стал одним из его героев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.