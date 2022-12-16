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Спорт

"Мой район. Навигатор": большое граффити о футболе открыли на автовокзале "Саларьево"

"Мой район. Навигатор": большое граффити о футболе открыли на автовокзале "Саларьево"

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Легендарные моменты самых запоминающихся матчей российской футбольной сборной теперь можно увидеть на большом граффити. Его открыли на территории автовокзала "Саларьево".

На граффити запечатлены два очень важных матча: гол в ворота команды Нидерландов в 1/4 финала Евро-2008, который забил Андрей Аршавин, и серия пенальти с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года. Это первенство проходило в Москве, Игорь Акинфеев стал одним из его героев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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