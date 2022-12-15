"Мой район. Навигатор": манул Тимофей из Московского зоопарка объявил голодовку

Манул Тимофей из Московского зоопарка объявил голодовку. Символ зоосада впервые не притронулся к еде.

Сначала кот сидел на крыльце и с тоской смотрел на улицу. Затем он нехотя спустился по ступенькам и начал красться по тропинке, но до лакомства так и не добрался. Теперь манул Тимофей вместе со всеми жителями столицы с нетерпением ждет морозных и солнечных дней.

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