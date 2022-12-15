15 декабря, 08:00Город
"Мой район. Навигатор": манул Тимофей из Московского зоопарка объявил голодовку
Манул Тимофей из Московского зоопарка объявил голодовку. Символ зоосада впервые не притронулся к еде.
Сначала кот сидел на крыльце и с тоской смотрел на улицу. Затем он нехотя спустился по ступенькам и начал красться по тропинке, но до лакомства так и не добрался. Теперь манул Тимофей вместе со всеми жителями столицы с нетерпением ждет морозных и солнечных дней.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор