Движение поездов остановили на фиолетовой линии метро Москвы от "Беговой" до "Спартака"

Фото: Москва 24

На Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы остановили движение поездов от "Беговой" до "Спартака", сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Причиной стал человек на путях. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

В поездах по направлению в центр пассажирам объявляют, что составы следуют до станции "Спартак", после чего возвращаются.

В конце февраля сообщалось о прекращении движения между станциями "Парк культуры" и "Университет" на Сокольнической линии метро. Ограничения были связаны с замыканием проводки, которое произошло в составе на станции "Спортивная".

С платформы оперативно вывели людей, возгорание, которое началось из-за инцидента, ликвидировали. На время ограничения движения поездов "Мосгортранс" выделил компенсационные автобусы.

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