Эксперт Артамонов допустил, что Армения может пойти по сценарию "майдана"

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Армянская сторона может пойти по сценарию "майдана", поскольку Ереван в настоящий момент "накачивается" французскими деньгами. Об этом международный эксперт Александр Артамонов заявил в эфире радио КП.

С его слов, аналогичная ситуация просматривалась перед "майданом" на Украине. Артамонов указал, что РФ не следует "класть живот свой на алтарь Армении".

"Ну, это декларация. Почему мы должны были заниматься Карабахом, когда сам Ереван Карабах не признавал? Теряем ли мы Армению? На мой взгляд, мы ее уже потеряли. По той причине, что французы уже там", – сказал эксперт.

Вместе с тем Артамонов добавил, что Москва не может держаться за Ереван, если тот не отвечает взаимностью.

Накануне глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил, что в отношениях РФ и Армении есть проблемы, которые невозможно скрыть. Он уточнил, что с РФ существуют экономические связи, двусторонняя торговля и различные сферы сотрудничества. При этом в настоящий момент государства не говорят на одном языке, отметил он.

Мирзоян, говоря об отношениях со странами, назвал США и Европу основными партнерами Армении. Он подчеркнул, что Ереван хочет укреплять демократические институты в государстве.

С 30 марта Армения перестала обслуживать российские карты "Мир". При этом "ВТБ Армения" продолжит работу с данной платежной системой.

Комментируя эту информацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Ереван делает это из-за давления Вашингтона. Пресс-секретарь российского президента добавил, что Россия и Армения работают над хеджированием рисков в банковской сфере.