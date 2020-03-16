Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС. По данным источника, женщина после ухода из больницы находилась дома, круг ее общения после побега устанавливается.

Главврач медицинского комплекса Денис Проценко на своей странице в Facebook прокомментировал инцидент. Он обратил внимание на то, что врачам приходится сталкиваться с несознательным поведением пациентов и непониманием серьезности ситуации.

"Несмотря на проводимую информационную политику, предписания и разъяснительную работу при поступлении, приходится сталкиваться с несознательным поведением госпитализируемых пациентов, которые не понимают ситуации и той опасности распространения COVID ими в городе", – написал медик.

Он добавил, что по факту самовольного ухода из стационара пациентки врачи начали взаимодействовать с полицией. Проценко призвал жителей проявлять гражданскую сознательность, а коллег – доносить до пациентов серьезность ситуации.

В свою очередь, в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом призвали беречь свое здоровье, проявить сознательность в случае возможного инфицирования, и не подвергать себя и своих близких опасности заражения.

Первые сообщения о случаях заражения коронавирусом COVID-19 появились в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.

После этого вирус распространился по Европе и ряду других стран мира. В европейской части континента наибольшее количество зараженных зафиксировано в Италии – при этом 1809 человек скончались.

По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153,5 тысячи человек, более 5,7 тысячи умерли. К настоящему моменту в материковом Китае зарегистрировано 80,8 тысячи случаев заражения, из них 3 213 пациентов скончались, свыше 67,7 тысячи излечилось. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования.

Владимир Путин подписал распоряжение о рабочей группе Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Главам регионов, где выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы Госсовета. Возглавил ее мэр Москвы Сергей Собянин.