Больницы Москвы получат от 200 тысяч рублей на каждого больного коронавирусной инфекцией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московские больницы получат порядка 200 тысяч рублей на каждого больного коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала, что лечение зараженных пациентов происходит за счет средств городского фонда ОМС. Для этого был определен специальный тариф в расчете на одного пациента.

"Стоимость законченного случая лечения новой коронавирусной инфекции составит до 200 тысяч рублей для взрослого населения и для детей, и до 205,2 тысячи рублей – для детей при условии их пребывания в больнице совместно с одним из родителей или другим законным представителем", – сообщила вице-мэр.

Ранее сообщалось, что два лечебных корпуса НИИ скорой помощи имени Склифосовского перепрофилировали и полностью подготовили к приему пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Там появились защитные конструкции, герметичные проходы, модернизированная вентиляционная система и видеонаблюдение.

С пациентами работают бригады врачей, в составе которых есть анестезиологи-реаниматологи, терапевты, пульмонологи, эпидемиологи и инфекционисты и другие специалисты. Корпуса также укомплектованы, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), аппаратами экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), реанимационными мониторами, рентген-аппаратами.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. Было установлено, что вирус передается от человека к человеку. В мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

В России зарегистрированы 495 больных коронавирусом. В Москве выявлено 28 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших в столице составляет 290 человек.

Новые заразившиеся коронавирусной инфекцией в последние две недели посещали неблагополучные по инфекции страны. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

