Десятки китайских туристов были высланы из Москвы за несоблюдение режима самоизоляции

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Десятки туристов из Китая были высланы из Москвы из-за несоблюдения режима самоизоляции, сообщил Сергей Собянин.

"Наказано несколько сотен, а выслано несколько десятков, но этого хватило. Этого хватило, чтобы все поняли, что шутки в сторону. Что надо находиться на местах", – рассказал Собянин в интервью РИА Новости. По его словам, граждан КНР проверяли на транспорте.

"Мы начали просто фронтально проверять всех, кто перемещается в общественном транспорте. И это, конечно, вызвало такой негативный резонанс", – подчеркнул Собянин.

При этом градоначальник отметил, что почти не было зафиксировано случаев коронавируса среди китайских граждан в столице.

"И по большому счету, у нас почти ни одного случая не было заражения со стороны китайских граждан", – сказал он.

Накануне мэр сообщил, что нарушителей карантина по коронавирусу будут штрафовать за езду на автомобиле в Москве. Собянин пояснил, что данная мера касается только граждан, которые находятся на официальном карантине.

В столице действует закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Согласно документу, игнорирование карантина карается взысканием в 4 тысячи рублей, а повторное – в 5 тысяч рублей.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.