Десятки китайских туристов были высланы из Москвы за несоблюдение режима самоизоляции

09:14
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Десятки туристов из Китая были высланы из Москвы из-за несоблюдения режима самоизоляции, сообщил Сергей Собянин.
"Наказано несколько сотен, а выслано несколько десятков, но этого хватило. Этого хватило, чтобы все поняли, что шутки в сторону. Что надо находиться на местах", – рассказал Собянин в интервью РИА Новости. По его словам, граждан КНР проверяли на транспорте.
"Мы начали просто фронтально проверять всех, кто перемещается в общественном транспорте. И это, конечно, вызвало такой негативный резонанс", – подчеркнул Собянин.
При этом градоначальник отметил, что почти не было зафиксировано случаев коронавируса среди китайских граждан в столице.
"И по большому счету, у нас почти ни одного случая не было заражения со стороны китайских граждан", – сказал он.
Накануне мэр сообщил, что нарушителей карантина по коронавирусу будут штрафовать за езду на автомобиле в Москве. Собянин пояснил, что данная мера касается только граждан, которые находятся на официальном карантине.
В столице действует закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Согласно документу, игнорирование карантина карается взысканием в 4 тысячи рублей, а повторное – в 5 тысяч рублей.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.
Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.
Кому нужно быть наиболее осторожными из-за COVID-19
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