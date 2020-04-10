Более 100 человек поступило за сутки в медцентр в Коммунарке

Москва 24/Антон Великжанин

За сутки в больницу в Коммунарке на лечение поступило свыше 100 человек. Об этом сообщил главный врач медицинского центра Денис Проценко на странице в Facebook.

Он отметил, что медики выписали 61 пациента. По данным на 10 апреля, на лечении в медицинском центре в ТиНАО состоит 462 человека.



"Из них: с диагнозом пневмония 444, COVID-подтвержденных 205, в отделении реанимации – 33 (на ИВЛ – 19)", – написал Проценко в профиле в социальной сети.

До этого главврач сообщил об удивлении от возраста пациентов с коронавирусной инфекцией. Как подчеркивал специалист, сложнее всех болезнь переносят пациенты, имеющие хронические заболевания.

31 марта у главврача медицинского центра в Коммунарке подтвердился коронавирус. В скором времени он перешел на дистанционное исполнение обязанностей. Проценко заверял, хорошо себя чувствует и ждет возвращения в больницу. Болезнь протекает у него не в тяжелой форме.