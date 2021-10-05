Пользователи пошутили о массовом сбое в работе популярных соцсетей

4 октября мир пережил глобальный сбой в работе популярных социальных сетей. Первыми "упали" Instagram, Facebook и WhatsApp, за ними потянулись и другие любимые пользователями сервисы. В Сети бурно обсуждают случившееся, и пока одни грустили без переписок и забавных видео, другие едко подшучивали над происходящим. Собрали наиболее яркие и интересные высказывания пользователей о масштабном интернет-коллапсе.



Крупнейший сбой

Сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp начали фиксировать в районе 18 часов по московскому времени. Примерно через час за ними потянулись Amazon, Twitter и Google. Пока сервисы были недоступны, пользователи ринулись в Telegram. Нагрузка на мессенджер возросла настолько, что он стал работать медленнее, заявили в компании.

К списку испытавших проблемы вечером 4 октября затем добавились такие площадки, как YouTube, Viber и TikTok. При этом российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" глобальных проблем не испытывали.

Оживать популярные мессенджеры и сервисы начали только в ночь на 5 октября. Глава Facebook Марк Цукерберг на странице в социальной сети извинился за доставленные неудобства.

В Facebook заявили, что популярные соцсети "лежали" из-за изменений конфигурации магистральных маршрутизаторов. Это привело к проблемам, которые прервали связь, объяснили в компании. Портал Downdetector, который отслеживает в Сети сбои в работе интернет-площадок, назвал случившиеся перебои крупнейшими за всю историю существования сайта. Сервис обработал более 10 миллионов сообщений о проблемах.



"Это что, придется жизнь жить?"

В соцсетях можно нередко встретить посты, в которых пользователи открыто радуются массовому сбою популярных сервисов.

"Как бы хотелось, чтобы Instagram и Facebook просто никогда больше не поднялись и мы забыли про них как про коллективный предрассветный сонный паралич", – эта запись в Twitter автора под ником "гражданин динозавр" уже набрала больше тысячи лайков.

Другие комментаторы уверяют, что для отказа от мессенджеров необязательно дожидаться, пока они массово упадут.

"Если вы хотите, чтобы Facebook и Instagram больше не поднялись, то давайте сделаем вид, что они и не поднялись. Не будем в них заходить и будем жить счастливее дальше", – рассуждает пользователь под псевдонимом Суфьян Сименс.

В Сети также часто можно встретить мнение, что, если бы соцсети исчезли навсегда, многим людям пришлось бы вернуться к реальности.





пользователь под ником Эмилисса А если перестанут работать не только Instagram, WhatsApp и Facebook, а еще и Twitter с Telegram? Это что, придется жизнь жить?

Конечно, не обошлось без шуток на тему. На фоне массового сбоя некоторые комментаторы предложили вспомнить о некогда популярных сервисах для общения в интернете.

"В связи с неполадками в Facebook все начинают вспоминать давно забытый Twitter. А как же Periscope, "аська" (мессенджер ISQ. – Прим. ред.) и Skype?" – отмечает пользователь Арина Куличенко.

Также в Сети ехидничают над масштабом проблемы и вспоминают, какие события волновали людей в прошлых поколениях.

"В моей молодости тоже бывали аварии. Пропадал свет, отключали воду и даже газ. Но я не могу вспомнить случая, чтобы вырубался Facebook!" – пишет пользователь под ником ТЕТЯ РОЗА.



Фото: Москва 24

На остался в стороне и телеканал Москва 24. На глобальный сбой соцсетей он отреагировал за считаные минуты, разместив мем в центре столицы на фасаде киноцентра "Октябрь".

Многие комментаторы пишут, что благодаря сбою в работе соцсетей неплохо провели время со своими близкими и друзьями.





пользователь под ником Filipp VI Вырубили WhatsApp, Facebook, Twitter. Целый час поговорил с женой, такая интересная девушка оказалась.

"Житейская мудрость. Никакие "Одноклассники", "ВКонтакте", Facebook, Twitter не заменят простой человеческой пьянки в гаражах!" – добавляет автор Бабешко Александр.

Пишут колкости и о новостях, что из-за массового сбоя соцсетей Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов и опустился на шестую строчку в списке богатейших людей мира.

"Вот у нас с 18 вечера по Москве не работает Facebook и прочие прелести. А Цукерберг спит себе в Америке, просыпается, а у него минус 6 миллиардов", – обращает внимание автор под ником Джейс.

Конечно, многие пользователи искренне расстроились перспективе на долгое время остаться без любимых соцсетей. Некоторые пишут, что на фоне новостей о глобальном сбое с ними случилась паника.

"Я только вчера собралась выкладывать новые тиктоки в сторис, "инст" упал. Это было несправедливо", – сокрушается пользователь Сия Арлерт.

Эта часть пользователей рада, что пока глобальный сбой все же прекратился и работа соцсетей вернулась в прежний режим.

