Захарова прокомментировала сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp

11:45
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp.
"Главное, чтобы, когда США решили бы публиковать текст своих новых санкций, у них не завис бы компьютер. Это сейчас очень актуальная проблема. А если, не дай бог, он зависнет, то главное, чтобы рядом был топор и вовремя могли вскрыть комнату, где находятся серверы", – сказала она в эфире YouTube-канала Соловьев Live.
Представитель МИД добавила, что в мире воспринимают Штаты как "супердержаву с задатками или по крайней мере собственным ощущением лидерства", однако, как она заметила, у них другой уровень проблем.
По мнению Захаровой, сбой в работе соцсетей мог помешать бизнес-процессам. Она обратила внимание на то, что мессенджеры, которые не работали, это главное и единственное средство коммуникации для многих.
"Это вопрос бизнеса и не только бизнеса высоких акций и крупных компаний, а бизнеса людей, которые торгуют через эти соцсети, принимают заказы, предоставляют услуги... Это не тысячи и не сотни тысяч, это миллионы людей и компаний малого и среднего бизнеса по всему миру", – сказала Захарова.
Неполадки в работе крупнейших сетевых ресурсов начались накануне и продолжались более шести с половиной часов. По данным портала Downdetector, эти сбои стали крупнейшими в истории работы сервиса.
В частности, сбои были зафиксированы в работе Google, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.
Facebook, Instagram и WhatsApp не работают по всему миру
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