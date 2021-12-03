Сбой произошел в работе Telegram

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Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера. Об этом говорится на сайте Downdetector, отслеживающем сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Из данных следует, что по состоянию на 16:14 по московскому времени зафиксировано 177 жалоб. Более половины пользователей сообщили о неполадках в работе приложения. Еще 33% отметили проблемы с подключением к серверу. У 15% возникли сложности с получением сообщений.

Со сбоями в работе мессенджера столкнулись жители России, Германии, Нидерландов, Великобритании и ряда других стран.

Сбои в работе Telegram фиксировались и 30 ноября. Всего было отмечено 504 жалобы. Неполадки отмечали жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также граждане Белоруссии и Украины.