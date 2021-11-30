Сбой произошел в работе Telegram

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Сбои фиксируются в работе мессенджера Telegram. Об этом информирует портал Downdetector, который занимается отслеживаем функционирования крупных сетевых ресурсов.

По имеющимся данным, на 22:10 по московскому времени отмечено 504 отчета о сбоях Telegram.

Чаще всего неполадки отмечают жители Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, проблемы в работе Telegram возникают у граждан Белоруссии и Украины.

В основном пользователи мессенджера жалуются на сбои в получении сообщений (37%) и проблемы с приложением (37%). Кроме того, у 26% опрошенных возникли сложности с отправкой сообщений.

Предыдущий сбой в работе Telegram произошел в середине ноября. Проблемы с работой мессенджера также возникли у жителей России, Белоруссии и Украины.