Telegram устранил проблему с подключением к мессенджеру

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Telegram устранил проблемы с подключением к мессенджеру. Об этом сообщается на его странице в Twitter.

"Пользователи в Восточной Азии, Индонезии, Индии и Австралии могли испытывать некоторые проблемы с подключением. Приносим свои извинения! Сейчас все в порядке", – говорится в сообщении.

Вечером 17 января сбой произошел в работе Telegram. Пользователи мессенджера чаще всего сталкивались с проблемами в работе приложения (46%), в подключении сервера (31%). Еще 23% людей заявили о проблемах с отправкой сообщений.

Также неполадки произошли в работе Instagram и WhatsApp. В частности, пользователи жаловались на нестабильную работу веб-сайтов и приложений социальной сети и мессенджера.

